Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на 1 июня

По прогнозу Кибальчича, в воскресенье, 1 июня, будут дожди разной интенсивности в западных и восточных областях, а также в Крыму. Тем временем на остальной территории Украины без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью температура воздуха в пределах +8 – +15 градусов, днем +19 – +24 градуса.

Кстати, метеоролог писал, что июнь в Украине ожидается теплым со средней месячной температурой в пределах +18 – +23 градусов, что на 0,5 – 1,8 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков прогнозируется в пределах нормы, местами на Западе и Севере на 20 – 40% меньше нормы.

"Рекордной жары в июне не предвидится, но повторяемость опасных погодных явлений, таких как сильные ливни, град и шквалы, может быть достаточно высокой", – подчеркнул Кибальчич.

Метеоролог добавил, что стоит внимательно следить за прогнозами и оперативными штормовыми предупреждениями от официальных источников.