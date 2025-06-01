Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на червень

Очікується, що червень 2025 року в Україні буде трохи теплішим за кліматичну норму. Втім, буквально на 1,5 – 2 градуси. Наталія Птуха наголосила, що це небагато.

Середньомісячна температура передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах +15 – +16 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, кількість опадів у червні буде в межах норми, десь 80 – 120% від норми. Синоптикиня пояснила, що для рівнинної території нашої держави це становить 45 – 82 міліметри, а в Карпатах і подекуди на Прикарпатті – 103 – 152 міліметри.

Наталія Птуха також наголосила, що для літнього періоду завжди характерний нерівномірний розподіл опадів.

"Звичайно, десь може бути вище, десь – трошки нижче. Але в середньому по Україні очікуємо близько норми", – сказала синоптикиня.

До речі, за статистичними даними, найспекотнішими місяцями в Україні є липень і серпень, не червень. Однак, винятки, звичайно, бувають, тим паче в умовах зміни клімату, підкреслила Птуха.

Цікаво, що абсолютний максимум, який фіксували у червні за всю історію метеоспостережень, сягав +32 – +38,5 градуса. В Одеській, Херсонській, Харківській і Луганській областях подекуди +39 – +39,8 градуса. У Карпатах і горах Криму +25 – +33 градуси.

Абсолютний мінімум +1 – +9 градусів, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Луганській і Дніпропетровській областях, а також у гірських районах подекуди 0,3 – -3,4, на високогір'ї Карпат до -5 градусів.

Наталія Птуха також зазначила, що різка зміна погоди найближчими днями не очікується. Спеки +30 градусів ще не буде. Хіба що, може, десь по Південному Сходу, але досить локально.