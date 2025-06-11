Но ждать ли резкого потепления уже вскоре, – сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Будет ли сильная жара на этой неделе

Метеоролог прогнозировал, что эта неделя начнется с аномально жаркой погоды, особенно на Юго-Востоке. Впрочем, к среде в большинстве регионов температура воздуха существенно снизится. Она будет колебаться в пределах климатической нормы.

Кибальчич отметил, что ночью среды +12 – +18 градусов, на Севере и в Карпатах +7 – +10. Днем +20 – +29 градусов, но в районе Полесья +16 – +21 градус.

В четверг, 12 июня, ночью +12 – +18, на крайнем Западе +7 – +10 градусов. Днем +18 – +24, только на крайнем Юге и Приазовье +25 – +30 градусов.

В пятницу, 13 июня, ночью +10 – +16 градусов, днем +18 – +24 градуса. В субботу, 14 июня, ночью +9 – +16 градусов, днем +22 – +27.

В воскресенье, 15 июня, по прогнозу Кибальчича, температура ночью будет колебаться в пределах +9 – +16 градусов. Днем воздух прогреется до +23 – +28 градусов.

Поэтому сильная жара +35 – +40 градусов на этой неделе в Украине пока не ожидается.

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Когда будет жарче всего в Украине