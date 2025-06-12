Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
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Погода на август 2025 года
По прогнозу Кибальчича, на большей части Украины в августе ожидается жара. Особенно в первой половине месяца.
Метеоролог отметил, что в этот период обычно наблюдаются местные синоптические процессы и господство тропических и субтропических воздушных масс, которые имеют пустынное происхождение (из северных районов Африки или Средней Азии).
Поэтому, с большой вероятностью, температура будет превышать норму на 2,0 – 2,5 градуса.
Впрочем, рекордов жары, подобных тем, что фиксировались в прошлом году, пока не предвидится,
– отметил Кибальчич.
Добавил, что количество осадков традиционно будет меньше нормы, особенно на Левобережье. Метеоролог отметил, что там существуют риски развития длительной засухи.
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Кстати, метеоролог писал, что июнь в Украине ожидается теплым, со среднемесячной температурой в пределах +18 – +23 градусов, что на 0,5 – 1,8 градуса выше нормы.
Прогноз погоды на июль в Украине
- Самые жаркие дни, когда температура достигает +35 градусов и выше, а ночью не опускается ниже +20 градусов (так называемые тропические ночи) чаще всего наблюдаются в июле. Кибальчич отметил, что 2025 год также не будет исключением.
- "Наиболее вероятный период с дневной температурой более +30 градусов ожидается во второй половине месяца", – отметил метеоролог.
- Также добавил, что подобные показатели уже практически являются нормой для нашего региона, а длительные волны жары становятся все более экстремальными, особенно в южных, центральных и восточных областях.
- Ожидается, что количество осадков в июле будет несколько ниже нормы. Из-за этого существуют риски возникновения природных пожаров и развития почвенной засухи в некоторых областях.
- По прогнозу Кибальчича, во второй месяц лета средняя температура будет выше нормы на 0,7 – 2,0 градуса. Она будет колебаться в пределах +20 – +25 градусов.