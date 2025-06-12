Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Смотрите также Жара до +40 градусов: будет ли в Украине резкое потепление уже до конца недели

Погода на август 2025 года

По прогнозу Кибальчича, на большей части Украины в августе ожидается жара. Особенно в первой половине месяца.

Метеоролог отметил, что в этот период обычно наблюдаются местные синоптические процессы и господство тропических и субтропических воздушных масс, которые имеют пустынное происхождение (из северных районов Африки или Средней Азии).

Поэтому, с большой вероятностью, температура будет превышать норму на 2,0 – 2,5 градуса.

Впрочем, рекордов жары, подобных тем, что фиксировались в прошлом году, пока не предвидится,

– отметил Кибальчич.

Добавил, что количество осадков традиционно будет меньше нормы, особенно на Левобережье. Метеоролог отметил, что там существуют риски развития длительной засухи.

Читайте также Историческая жара: в Киеве зафиксировали сразу 5 температурных рекордов

Кстати, метеоролог писал, что июнь в Украине ожидается теплым, со среднемесячной температурой в пределах +18 – +23 градусов, что на 0,5 – 1,8 градуса выше нормы.

Прогноз погоды на июль в Украине