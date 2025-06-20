Утім, минеться без сильних шквалів вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, уночі у північних, Черкаській та Кіровоградській областях очікуються невеликі короткочасні дощі. Водночас опади прогнозують вдень по Україні, за винятком західних регіонів.

Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. На узбережжі морів буде до 17 градусів тепла.

Вдень на території України прогнозують від 16 до 21 градусів тепла, у південній частині та на Закарпатті буде до 24 градусів тепла. В Карпатах вночі буде 2 – 7 градусів тепла, а вдень – 13 – 18 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +19...+21;

Ужгород +21...+23;

Львів +20...+22;

Івано-Франківськ +20...+22;

Тернопіль +20...+22;

Чернівці +20...+22;

Хмельницький +20...+22;

Луцьк +20...+22;

Рівне +19...+21;

Житомир +19...+21;

Вінниця +20...+22;

Одеса +21...+23;

Миколаїв +21...+23;

Херсон +21...+23;

Сімферополь +21...+23;

Кропивницький +20...+22;

Черкаси +20...+22;

Чернігів +17...+19;

Суми +17...+19;

Полтава +20...+22;

Дніпро +20...+22;

Запоріжжя +21...+23;

Донецьк +19...+21;

Луганськ +19...+21;

Харків +19...+21.



Погода в Україні 21 червня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, напередодні синоптики повідомляли, що найближчими днями в частині областей України знову очікуються дощі та грози. Також подекуди посилиться вітер. У червні стають активнішими грозові процеси.