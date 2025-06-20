Впрочем, пройдет без сильных шквалов ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Будет ли в июле аномальная жара: метеоролог сделала прогноз на месяц
Какой будет погода в Украине
По данным Укргидрометцентра, ночью в северных, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются небольшие кратковременные дожди. В то же время осадки прогнозируют днем по Украине, за исключением западных регионов.
Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла. На побережье морей будет до 17 градусов тепла.
Днем на территории Украины прогнозируют от 16 до 21 градусов тепла, в южной части и на Закарпатье будет до 24 градусов тепла. В Карпатах ночью будет 2 – 7 градусов тепла, а днем – 13 – 18 градусов тепла.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +19...+21;
- Ужгород +21...+23;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +20...+22;
- Тернополь +20...+22;
- Черновцы +20...+22;
- Хмельницкий +20...+22;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +19...+21;
- Житомир +19...+21;
- Винница +20...+22;
- Одесса +21...+23;
- Николаев +21...+23;
- Херсон +21...+23;
- Симферополь +21...+23;
- Кропивницкий +20...+22;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +17...+19;
- Сумы +17...+19;
- Полтава +20...+22;
- Днепр +20...+22;
- Запорожье +21...+23;
- Донецк +19...+21;
- Луганск +19...+21;
- Харьков +19...+21.
Погода в Украине 21 июня / Карта Укргидрометцентра
Напомним, накануне синоптики сообщали, что в ближайшие дни в части областей Украины снова ожидаются дожди и грозы. Также кое-где усилится ветер. В июне становятся более активными грозовые процессы.