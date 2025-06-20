Впрочем, пройдет без сильных шквалов ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, ночью в северных, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются небольшие кратковременные дожди. В то же время осадки прогнозируют днем по Украине, за исключением западных регионов.

Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла. На побережье морей будет до 17 градусов тепла.

Днем на территории Украины прогнозируют от 16 до 21 градусов тепла, в южной части и на Закарпатье будет до 24 градусов тепла. В Карпатах ночью будет 2 – 7 градусов тепла, а днем – 13 – 18 градусов тепла.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +19...+21;

Ужгород +21...+23;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +20...+22;

Тернополь +20...+22;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +20...+22;

Луцк +20...+22;

Ровно +19...+21;

Житомир +19...+21;

Винница +20...+22;

Одесса +21...+23;

Николаев +21...+23;

Херсон +21...+23;

Симферополь +21...+23;

Кропивницкий +20...+22;

Черкассы +20...+22;

Чернигов +17...+19;

Сумы +17...+19;

Полтава +20...+22;

Днепр +20...+22;

Запорожье +21...+23;

Донецк +19...+21;

Луганск +19...+21;

Харьков +19...+21.



Погода в Украине 21 июня / Карта Укргидрометцентра

Напомним, накануне синоптики сообщали, что в ближайшие дни в части областей Украины снова ожидаются дожди и грозы. Также кое-где усилится ветер. В июне становятся более активными грозовые процессы.