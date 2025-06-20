Якою може бути погода в липні 2025 року, – розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Погода на липень

На початку літа метеорологиня розповідала, що липень і серпень в Україні очікуються теплішими за кліматичну норму. Наголосила, що другий місяць весни зазвичай найспекотніший, і цей рік, здається, не буде винятком.

Віра Балабух зазначила, що, як правило, саме для липня в Україні характерна доволі висока активність конвективних явищ. Йдеться про грози, шквали, зливи та град.

До речі, у серпні середня місячна температура очікується також вищою за норму на. 1 – 2 градуси. Втім, можливий дефіцит опадів.

Але стосовно опадів є досить велика невизначеність. Тому що різні моделі дають різні варіанти розвитку подій,

– наголосила метеорологиня.

Експертка пояснила, що за одними даними дефіцит опадів можливий у південних та південно-східних областях, а за іншими – лише на Півдні.



