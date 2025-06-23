Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Дожди и грозы в Украине

Кибальчич прогнозировал, что в Украине до конца месяца будет преобладать переменчивая погода. Температура будет распределяться неравномерно, также будут идти дожди.

Метеоролог отметил, что синоптические процессы будут способствовать поступлению влажного воздуха с запада и юго-запада Европы. Поэтому кое-где ожидаются значительные дожди, порой в сопровождении шквалистого усиления ветра и даже града.

Ночью вторник местами на Западе, днем также в северных и центральных регионах кратковременные дожди с грозами. Кстати, днем в отдельных пунктах также возможны град и шквалы, 17 – 22 метра в секунду.

В среду ночью на Востоке, днем на Северо-Западе грозовые дожди. Между тем на остальной территории Украины осадки не ожидаются.

В четверг на большей части территории нашего государства прогнозируется солнечная погода. Без осадков. Только ночью на Северо-Востоке, днем местами на крайнем Западе кратковременные грозовые дожди. При грозах возможны локальные шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

В пятницу в Одесской области, а также в западных, северных и центральных областях ожидается неустойчивый характер погоды. Грозовые дожди, днем местами сильные ливни, град и шквалы, 17 – 22 метров в секунду. Между тем на остальной территории без существенных осадков.

Ночью субботы на севере Левобережья, днем в западных, северных и центральных областях кратковременные дожди, местами грозы и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

В воскресенье на Северо-Востоке кратковременные дожди, временами с грозами. В остальных областях без существенных осадков. Утром и днем порывы, 15 – 20 метров в секунду.

К слову, Кибальчич прогнозировал, что теплее всего будет в южных областях и на Закарпатье. Так, в отдельные дни уже может пригреть до +35 – +37 градусов. Между тем на остальной территории температура в целом будет соответствовать климатической норме.