Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Дощі та грози в Україні

Кібальчич прогнозував, що в Україні до кінця місяця буде переважати мінлива погода. Температура розподілятиметься нерівномірно, також ітимуть дощі.

Метеоролог зауважив, що синоптичні процеси будуть сприяти надходженню вологого повітря з заходу й південного заходу Європи. Тож подекуди очікуються значні дощі, часом у супроводі шквалистого посилення вітру й навіть граду.

Вночі вівторок подекуди на Заході, удень також у північних та центральних регіонах короткочасні дощі з грозами. До речі, вдень в окремих пунктах також можливі град та шквали, 17 – 22 метри на секунду.

У середу вночі на Сході, удень на Північному Заході грозові дощі. Тим часом на решті території України опади не очікуються.

У четвер на більшій частині території нашої держави прогнозується сонячна погода. Без опадів. Тільки вночі на Північному Сході, удень місцями на крайньому Заході короткочасні грозові дощі. При грозах можливі локальні шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

У п'ятницю на Одещині, а також у західних, північних і центральних областях очікується нестійкий характер погоди. Грозові дощі, удень подекуди сильні зливи, град і шквали, 17 – 22 метрів на секунду. Тим часом на решті території без істотних опадів.

Вночі суботи на півночі Лівобережжя, удень у західних, північних і центральних областях короткочасні дощі, місцями грози та шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

У неділю на Північному Сході короткочасні дощі, часом з грозами. У решті областей без істотних опадів. Вранці та вдень пориви, 15 – 20 метрів на секунду.

До слова, Кібальчич прогнозував, що найтепліше буде в південних областях і на Закарпатті. Так, в окремі дні вже може пригріти до +35 – +37 градусів. Тим часом на решті території температура в цілому відповідатиме кліматичній нормі.