Про це повідомляє 24 Канал з посиланням прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на тиждень 23 – 29 червня

За прогнозом Кібальчича, до кінця червня в Україні буде переважати доволі мінлива погода, із нерівномірним розподілом температури й короткочасними дощами.

Синоптичні умови сприятимуть надходженню вологого повітря з заходу й південного заходу Європи. Тож місцями будуть значні дощі, часом шквали та град.

Найтепліше на Півдні й Закарпатті. Окремими днями повітря може прогрітися до +35 – +37 градусів. Тим часом на решті території України температура в цілому буде відповідати кліматичній нормі.

У понеділок, 23 червня, вночі на Сході, Півдні та Дніпропетровщині, удень у Приазов'ї, Криму й на Донбасі дощі, грози, подекуди також можливі град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

Вітер на Заході змінних напрямків, в інших регіонах північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +7 – +15 градусів, на Півдні +12 – +17 градусів. Удень +18 – +23 градуси, у південних і місцями в західних областях +25 – +30 градусів.

У вівторок, 24 червня, вночі подекуди на Заході, удень також у північних і центральних регіонах очікуються короткочасні дощі з грозами. Також удень в окремих населених пунктах можливі град і шквали, 17 – 22 метри на секунду. У південних і південно-східних областях буде переважно без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на західний, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +13 – +18 градусів, на Північному Сході +8 – +13. Удень +20 – +26 градусів, однак, на Півдні, Закарпатті й у центральних областях уже +27 – +33 градуси.

У середу, 25 червня, вночі на Сході, удень на Північному Заході грозові дощі. На решті території України опади не очікуються.

Вітер на Півдні змінних напрямів, у решті областей західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +11 – +17 градусів, на Півдні подекуди до +20 градусів. Удень +22 – +27, у південних регіонах +28 – +33 градуси.

У четвер, 26 червня, на більшій частині території України сонячно без опадів. Тільки вночі на Північному Сході, вдень подекуди на крайньому Заході короткочасні грозові дощі.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, у західній частині вдень під час грози можливі локальні шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +13 – +19 градусів, удень +23 – +29 градусів, на Півдні й на Закарпатті +31 – +36 градусів.

У п'ятницю, 27 червня, на Заході, Півночі, у центральних і Одеській областях нестійка погода. Очікуються грозові дощі, вдень подекуди сильні зливи, град і шквали, 17 – 22 метрів на секунду. На решті території України без істотних опадів.

Уночі вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, удень південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +14 – +19 градусів, удень +22 – +28 градусів, у центральних і південних областях подекуди +32 – +37 градусів.

У суботу, 28 червня, уночі на півночі Лівобережжя, удень на Заході, Півночі й у центральних областях короткочасні дощі, подекуди грози та шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень у більшості областей можливі пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +11 – +17 градусів, удень +21 – +27 градусів, у Криму та Приазов'ї подекуди до +30 градусів.

У неділю, 29 червня, на Північному Сході короткочасні дощі, часом із грозою. У решті областей істотні опади не очікуються. і

Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, уранці та вдень пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +12 – +18 градусів, удень +19 – +24 градуси, на Півдні +24 – +29 градусів.