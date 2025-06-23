У зв'язку з такими погодними умовами мерія закликає містян бути обережними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду та Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Коли у Львові прогнозують погіршення погоди

За прогнозами синоптиків, увечері 23 червня та вночі й вранці 24 червня у Львові очікуються гроза, пориви вітру зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду та град.

Вдень 24 червня пориви північно-західного вітру також становитимуть до 20 метрів за секунду. Внаслідок цього оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Додамо, що жовтий рівень небезпечності через погіршення погоди оголосили й у Дніпропетровській області. Там очікується гроза, яка триватиме до кінця доби 23 червня.

Під час грози рекомендується зачиняти вікна в будинку. У випадку, якщо ви перебуваєте на вулиці – не варто ховатися від негоди під деревами або високими конструкціями, поблизу металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж та опор електропередач.