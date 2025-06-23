Окрім цього, вдень у західних областях очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Яка погода буде в Україні
За прогнозами синоптиків, впродовж дня очікується мінлива хмарність. Вночі у західних, місцями північних і Вінницькій областях, а вдень по всій країні, окрім південно-східної частини та крайнього заходу, можливі короткочасні дощі та подекуди грози.
Вітер буде південно-західним та західним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. Проте вдень у західних областях місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла. На заході та південному заході України очікується до +18 градусів тепла. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть +23 – +28 градусів тепла, у південній частині – до +32 градусів тепла, у північній – від +20 до +25 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +22...+24;
- Ужгород +26...+28;
- Львів +23...+25;
- Івано-Франківськ +24...+26;
- Тернопіль +23...+25;
- Чернівці +25...+27;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +22...+24;
- Рівне +22...+24;
- Житомир +22...+24;
- Вінниця +24...+26;
- Одеса +27...+29;
- Миколаїв +29...+31;
- Херсон +29...+31;
- Сімферополь +27...+29;
- Кропивницький +25...+27;
- Черкаси +24...+26;
- Чернігів +21...+23;
- Суми +20...+22;
- Полтава +23...+25;
- Дніпро +25...+27;
- Запоріжжя +26...+28;
- Донецьк +24...+26;
- Луганськ +23...+25;
- Харків +22...+24.
Прогноз погоди в Україні на 24 червня / Скриншот карти Укргідрометцентру