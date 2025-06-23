Кроме этого, днем в западных областях ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какая погода будет в Украине

По прогнозам синоптиков, в течение дня ожидается переменная облачность. Ночью в западных, местами северных и Винницкой областях, а днем по всей стране, кроме юго-восточной части и крайнего запада, возможны кратковременные дожди и местами грозы.

Ветер будет юго-западным и западным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. Однако днем в западных областях местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла. На западе и юго-западе Украины ожидается до +18 градусов тепла. Тогда как днем столбики термометров будут показывать +23 – +28 градусов тепла, в южной части – до +32 градусов тепла, в северной – от +20 до +25 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +22...+24;

Ужгород +26...+28;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +24...+26;

Тернополь +23...+25;

Черновцы +25...+27;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +22...+24;

Ровно +22...+24;

Житомир +22...+24;

Винница +24...+26;

Одесса +27...+29;

Николаев +29...+31;

Херсон +29...+31;

Симферополь +27...+29;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +21...+23;

Сумы +20...+22;

Полтава +23...+25;

Днепр +25...+27;

Запорожье +26...+28;

Донецк +24...+26;

Луганск +23...+25;

Харьков +22...+24.



Прогноз погоды в Украине на 24 июня / Скриншот карты Укргидрометцентра