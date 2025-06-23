Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Де буде негода 23 червня

Можливі грози та посилення вітру в понеділок, 23 червня, синоптики прогнозують у східних, південно-східних областях. Разом з грозами ці регіони накриють дощі, а на частині території цього дня очікується посилення вітру.

В областях, де погіршиться погода, оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності. Так негода торкнеться таких областей, як

Харківська;

Запорізька;

Херсонська;

Дніпропетровська;

Луганська;

Донецька;

АР Крим.

Синоптики попередили про небезпеку в Україні / Карта Укргідрометцентру

На більшості території України 23 червня буде переважно північно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. Але в центральних та південних областях пориви можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду.

Погодні умови, що супроводжуються стихійними явищами, можуть дещо ускладнювати роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також заважати нормальному руху транспорту.

Загалом цього тижня в Україні прогнозують нестійку погоду з коливаннями температури, дощами, грозами й поривчастим вітром. У частині областей буде сильна спека до +37 градусів, інші регіони заливатиме дощем, часом – з градом.