Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 23 червня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність на території України в понеділок. Уночі короткочасні дощі пройдуть в кількох регіонах, окрім західних та північних областей. Удень опади також очікуються на Сході та Південному Сході країни, в Полтавській та Сумській областях. Також цього дня можливо будуть грози у східних областях вдень та в більшості центральних регіонів вночі. Синоптики попередили про перший (жовтий) рівень небезпечності.
На більшості території України буде переважно північно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. Удень у центральних та південних областях місцями пориви можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду.
Уночі температура повітря складатиме 9 – 14 градусів тепла, а в південній частині – до +17 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 19 – 24 градусів тепла, на заході та півдні очікується від 23 до 28 градусів.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +20...+22;
- Ужгород +27...+29;
- Львів +27...+29;
- Івано-Франківськ +27...+29;
- Тернопіль +25...+27;
- Чернівці +26...+28;
- Хмельницький +24...+26;
- Луцьк +25...+27;
- Рівне +23...+25;
- Житомир +21...+23;
- Вінниця +23...+25;
- Одеса +27...+29;
- Миколаїв +24...+26;
- Херсон +23...+25;
- Сімферополь +23...+25;
- Кропивницький +22...+24;
- Черкаси +21...+23;
- Чернігів +19...+21;
- Суми +19...+21;
- Полтава +21...+23;
- Дніпро +21...+23;
- Запоріжжя +23...+25;
- Донецьк +18...+20;
- Луганськ +26...+18;
- Харків +19...+21.
Прогноз погоди в Україні на 23 червня / Карта Укргідрометцентру