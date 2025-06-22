Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 23 червня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність на території України в понеділок. Уночі короткочасні дощі пройдуть в кількох регіонах, окрім західних та північних областей. Удень опади також очікуються на Сході та Південному Сході країни, в Полтавській та Сумській областях. Також цього дня можливо будуть грози у східних областях вдень та в більшості центральних регіонів вночі. Синоптики попередили про перший (жовтий) рівень небезпечності.

На більшості території України буде переважно північно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. Удень у центральних та південних областях місцями пориви можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду.

Уночі температура повітря складатиме 9 – 14 градусів тепла, а в південній частині – до +17 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 19 – 24 градусів тепла, на заході та півдні очікується від 23 до 28 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +20...+22;

Ужгород +27...+29;

Львів +27...+29;

Івано-Франківськ +27...+29;

Тернопіль +25...+27;

Чернівці +26...+28;

Хмельницький +24...+26;

Луцьк +25...+27;

Рівне +23...+25;

Житомир +21...+23;

Вінниця +23...+25;

Одеса +27...+29;

Миколаїв +24...+26;

Херсон +23...+25;

Сімферополь +23...+25;

Кропивницький +22...+24;

Черкаси +21...+23;

Чернігів +19...+21;

Суми +19...+21;

Полтава +21...+23;

Дніпро +21...+23;

Запоріжжя +23...+25;

Донецьк +18...+20;

Луганськ +26...+18;

Харків +19...+21.

Прогноз погоди в Україні на 23 червня / Карта Укргідрометцентру