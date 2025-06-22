Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 23 червня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність на території України в понеділок. Уночі короткочасні дощі пройдуть в кількох регіонах, окрім західних та північних областей. Удень опади також очікуються на Сході та Південному Сході країни, в Полтавській та Сумській областях. Також цього дня можливо будуть грози у східних областях вдень та в більшості центральних регіонів вночі. Синоптики попередили про перший (жовтий) рівень небезпечності.

На більшості території України буде переважно північно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. Удень у центральних та південних областях місцями пориви можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду.

Уночі температура повітря складатиме 9 – 14 градусів тепла, а в південній частині – до +17 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 19 – 24 градусів тепла, на заході та півдні очікується від 23 до 28 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +20...+22;
  • Ужгород +27...+29;
  • Львів +27...+29;
  • Івано-Франківськ +27...+29;
  • Тернопіль +25...+27;
  • Чернівці +26...+28;
  • Хмельницький +24...+26;
  • Луцьк +25...+27;
  • Рівне +23...+25;
  • Житомир +21...+23;
  • Вінниця +23...+25;
  • Одеса +27...+29;
  • Миколаїв +24...+26;
  • Херсон +23...+25;
  • Сімферополь +23...+25;
  • Кропивницький +22...+24;
  • Черкаси +21...+23;
  • Чернігів +19...+21;
  • Суми +19...+21;
  • Полтава +21...+23;
  • Дніпро +21...+23;
  • Запоріжжя +23...+25;
  • Донецьк +18...+20;
  • Луганськ +26...+18;
  • Харків +19...+21.

Погода в Україні 23 червня

Прогноз погоди в Україні на 23 червня / Карта Укргідрометцентру