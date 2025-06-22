Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Когда в Украине будет жара: синоптики назвали дату потепления

Какой будет погода 23 июня

Синоптики прогнозируют переменную облачность на территории Украины в понедельник. Ночью кратковременные дожди пройдут в нескольких регионах, кроме западных и северных областей. Днем осадки также ожидаются на Востоке и Юго-Востоке страны, в Полтавской и Сумской областях. Также в этот день возможно будут грозы в восточных областях днем и в большинстве центральных регионов ночью. Синоптики предупредили о первом (желтый) уровень опасности.

На большинстве территории Украины будет преимущественно северо-западный ветер 7 – 12 метров в секунду. Днем в центральных и южных областях местами порывы могут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 9 – 14 градусов тепла, а в южной части – до +17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 19 – 24 градусов тепла, на западе и юге ожидается от 23 до 28 градусов.

Какой будет температура в областных центрах

  • Киев +20...+22;
  • Ужгород +27...+29;
  • Львов +27...+29;
  • Ивано-Франковск +27...+29;
  • Тернополь +25...+27;
  • Черновцы +26...+28;
  • Хмельницкий +24...+26;
  • Луцк +25...+27;
  • Ровно +23...+25;
  • Житомир +21...+23;
  • Винница +23...+25;
  • Одесса +27...+29;
  • Николаев +24...+26;
  • Херсон +23...+25;
  • Симферополь +23...+25;
  • Кропивницкий +22...+24;
  • Черкассы +21...+23;
  • Чернигов +19...+21;
  • Сумы +19...+21;
  • Полтава +21...+23;
  • Днепр +21...+23;
  • Запорожье +23...+25;
  • Донецк +18...+20;
  • Луганск +26...+18;
  • Харьков +19...+21.

Погода в Украине 23 июня

Прогноз погоды в Украине на 23 июня / Карта Укргидрометцентра