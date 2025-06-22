Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 23 июня
Синоптики прогнозируют переменную облачность на территории Украины в понедельник. Ночью кратковременные дожди пройдут в нескольких регионах, кроме западных и северных областей. Днем осадки также ожидаются на Востоке и Юго-Востоке страны, в Полтавской и Сумской областях. Также в этот день возможно будут грозы в восточных областях днем и в большинстве центральных регионов ночью. Синоптики предупредили о первом (желтый) уровень опасности.
На большинстве территории Украины будет преимущественно северо-западный ветер 7 – 12 метров в секунду. Днем в центральных и южных областях местами порывы могут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит 9 – 14 градусов тепла, а в южной части – до +17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 19 – 24 градусов тепла, на западе и юге ожидается от 23 до 28 градусов.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +20...+22;
- Ужгород +27...+29;
- Львов +27...+29;
- Ивано-Франковск +27...+29;
- Тернополь +25...+27;
- Черновцы +26...+28;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +25...+27;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +21...+23;
- Винница +23...+25;
- Одесса +27...+29;
- Николаев +24...+26;
- Херсон +23...+25;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +22...+24;
- Черкассы +21...+23;
- Чернигов +19...+21;
- Сумы +19...+21;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +21...+23;
- Запорожье +23...+25;
- Донецк +18...+20;
- Луганск +26...+18;
- Харьков +19...+21.
Прогноз погоды в Украине на 23 июня / Карта Укргидрометцентра