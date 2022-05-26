Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +19…+27 градусов. На всей территории будет угроза сильных порывов ветра – до 15 – 20 метров в секунду.
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Погода в регионах
На Западе температура воздуха будет днем колебаться в пределах от +19...+21 на Волыни до +25...+27 в Черновицкой области. Волынскую, Львовскую, Ровенскую и Ивано-Франковскую области покроют дожди с грозами. Также дожди прогнозируют и в Тернопольской области. Кроме того, в Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях синоптики объявили о высоком уровне пожарной опасности.
На севере синоптики также прогнозируют осадки. На Киевщине, Житомирщине и Черниговщине ожидают дожди с грозами. В Сумской области днем также осадки в виде дождя. Температура воздуха будет составлять +19...+22 градуса.
В Центре, Востоке и Юге синоптики прогнозируют сухую погоду без осадков. Воздух разогреется до +21...+27 градусов. Однако в Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях синоптики также объявили о высокой пожарной опасности.
В Киеве 27 мая днем возможны дожди с грозами. Днем температура воздуха в столице разогреется до +20…+22 градусов тепла.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +24...+26
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +19...+21
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +22...+24
Одесса – +22...+24
Николаев – +25...+27
Херсон – +23...+25
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +20...+22
Сумы – +19...+21
Полтава – +21...+23
Днепр – +23...+25
Запорожье – +23...+25
Донецк – +21..+23
Луганск – +22...+24
Харьков – +21...+23
Киев – +20...+22
Прогноз погоды в Украине на 27 мая / Карта Укргидрометцентра.