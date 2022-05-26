Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +19...+27 градусів. По всій території буде загроза сильних поривів вітру – до 15 – 20 метрів на секунду.
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Погода в регіонах
На Заході температура повітря вдень коливатиметься в межах від +19...+21 на Волині до +25...+27 у Чернівецькій області. Волинську, Львівську, Рівненську та Івано-Франківську області накриють дощі з грозами. Також дощі прогнозують і на Тернопільщині. Крім того, у Волинській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях синоптики оголосили про високий рівень пожежної небезпеки.
На Півночі синоптики також прогнозують опади. На Київщині, Житомирщині та Чернігівщині очікують на дощі з грозами. На Сумщині вдень також можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря становитиме +19...+22 градуси.
У Центрі, на Сході та на Півдні синоптики прогнозують суху погоду без опадів. Повітря розігріється до +21...+27 градусів. Однак у Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях синоптики також оголосили про високу пожежну небезпеку.
У Києві 27 травня вдень можливі дощі з грозами. Вдень температура повітря у столиці розігріється до +20...+22 градусів тепла.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +24...+26
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +19...+21
Рівне – +20...+22
Житомир – +20...+22
Вінниця – +22...+24
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +21...+23
Черкаси – +21...+23
Чернігів – +20...+22
Суми – +19...+21
Полтава – +21...+23
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +23...+25
Донецьк – +21..+23
Луганськ – +22...+24
Харків – +21...+23
Київ – +20...+22
Прогноз погоди в Україні на 27 травня / Карта Укргідрометцентру