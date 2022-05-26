Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +19...+27 градусів. По всій території буде загроза сильних поривів вітру – до 15 – 20 метрів на секунду.

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Погода в регіонах

На Заході температура повітря вдень коливатиметься в межах від +19...+21 на Волині до +25...+27 у Чернівецькій області. Волинську, Львівську, Рівненську та Івано-Франківську області накриють дощі з грозами. Також дощі прогнозують і на Тернопільщині. Крім того, у Волинській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях синоптики оголосили про високий рівень пожежної небезпеки.

На Півночі синоптики також прогнозують опади. На Київщині, Житомирщині та Чернігівщині очікують на дощі з грозами. На Сумщині вдень також можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря становитиме +19...+22 градуси.

У Центрі, на Сході та на Півдні синоптики прогнозують суху погоду без опадів. Повітря розігріється до +21...+27 градусів. Однак у Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях синоптики також оголосили про високу пожежну небезпеку.

У Києві 27 травня вдень можливі дощі з грозами. Вдень температура повітря у столиці розігріється до +20...+22 градусів тепла.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +24...+26

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +19...+21

Рівне – +20...+22

Житомир – +20...+22

Вінниця – +22...+24

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +21...+23

Черкаси – +21...+23

Чернігів – +20...+22

Суми – +19...+21

Полтава – +21...+23

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +21..+23

Луганськ – +22...+24

Харків – +21...+23

Київ – +20...+22



Прогноз погоди в Україні на 27 травня / Карта Укргідрометцентру