Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

Синоптики прогнозировали, что 24 – 26 марта в Украине будут идти дожди. Без осадков только на Юге.

В понедельник на большинство части территории днем порывы юго-восточного ветра 15 – 20 метров в секунду.

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Прогноз на 24 – 26 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Никакие морозы в ближайшие дни не ожидаются. Ночью уже +1 – +7 градусов, на юге даже до +9. Днем +11 – +17 градусов, однако, 24 марта в большинстве областей, 25 марта в западных и северных +7 – +13 градусов.

Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что месячное количество осадков будет меньше нормы – в пределах 22 – 42 миллиметров, в Карпатах местами 50 – 74.