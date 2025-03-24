Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

Синоптики прогнозували, що 24 – 26 березня в Україні йтимуть дощі. Без опадів лише на Півдні.

У понеділок на більшість частині території вдень пориви південно-східного вітру 15 – 20 метрів на секунду.

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Прогноз на 24 – 26 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Жодні морози найближчими днями не очікуються. Вночі вже +1 – +7 градусів, на Півдні навіть до +9. Вдень +11 – +17 градусів, однак, 24 березня в більшості областей, 25 березня в західних і північних +7 – +13 градусів.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що місячна кількість опадів буде меншою за норму, – в межах 22 – 42 міліметрів, у Карпатах подекуди 50 – 74.