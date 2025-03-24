Та чи чекати ще снігу й морозу до кінця березня, – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Україні

Кібальчич прогнозував, що найближчими днями в більшості областей України погодні умови відчутно зміняться. Усе через розвиток циклонічної діяльності й активізацію атмосферних фронтів.

Так, погода в Україні стане більш нестійкою. Подекуди пройдуть опади різної інтенсивності, також часом буде посилення вітру й короткочасний туман.

Однак, температура збережеться на досить-таки високому рівні. Істотні коливання не очікуються. Буде перевищення кліматичної норми на 4 – 7 градусів по всій Україні, зазначив метеоролог.

У понеділок у західних, вдень і подекуди в північних областях будуть дощі. У Карпатах і на Закарпатті подекуди опади будуть значними. Жодні морози не очікуються. Вночі +2 – +8, удень +9 – +14 градусів. У південних областях і на Прикарпатті подекуди +12 – +17 градусів.

У вівторок нестійка й дощова погода буде утримуватися в західних і північних дощах. Також невеликі дощі пройдуть і східних і Полтавській. Тим часом у південних переважно без опадів. Уночі +3 – +8, удень +8 – +14, а в південних областях і Криму вже +16 – +21 градус.

Вночі середи у східних областях, вдень на Заході невеликі, місцями помірні дощі. У решті регіонів – переважно без опадів. Вночі +2 – +7, у північних областях близько 0 градусів. Удень пригріє до +12 – +17 градусів, на півдні Одеської області й у Криму подекуди до +20 градусів.

У четвер у західних і північних областях знову дощі. Тим часом на решті території України без істотних опадів. У Карпатах пройдуть сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вночі +5 – +10 градусів, удень +13 – +18. Однак, на Заході +7 – +12, у Криму подекуди вже +20 – +23 градуси.

У п'ятницю очікуються дощі в західних, північних, центральних і Харківській областях. У Карпатах опади здебільшого будуть у вигляді мокрого снігу. Вночі вже +6 – +11, удень +14 – +21 градус. Тільки на Заході вночі -1 – +4 градуси, удень +7 – +12 градусів.

У суботу на Заході й Одещині невеликі, місцями помірні дощі. Вночі в Україні +3 – +8 градусів, удень +13 – +18, у Криму місцями +19 – +23.

У неділю дощі очікуються у центральних, південних і північних областях. Тим часом у західних і східних переважно без опадів. Вночі +6 – +11 градусів, удень +12 – +18.