Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на тиждень

Погода в Україні стане більш нестійкою. Подекуди пройдуть опади різної інтенсивності. Окрім того, часом буде посилення вітру й короткочасний туман.

Втім, за прогнозом Кібальчича, температура повітря збережеться на досить високому рівні. Перевищить кліматичну норму по всій Україні на 4 – 7 градусів. Істотні коливання не очікуються.

У понеділок, 24 березня, на Заході, вдень також подекуди на Півночі пройдуть дощі, у Карпатах і на Закарпатті вдень місцями значні дощі. На решті території України без істотних опадів.

Вітер буде південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вночі в західних областях, удень на більшій частині території України можливі пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +2 – +8, удень +9 – +14, однак, у південних областях і подекуди на Прикарпатті +12 – +17 градусів.

У вівторок на Заході й Півночі утримається нестійка й дощова погода. Удень невеликі дощі також пройдуть у східних областях і на Полтавщині. На Півдні переважно без опадів.

Вночі та вранці на Правобережжі подекуди тумани. Вітер південно-східний, із переходом на західний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура вночі +3 – +8, удень +8 – +14 градусів, на Півдні +16 – +21.

У середу, 26 березня, вночі на Сході, вдень на Заході очікуються невеликі, місцями помірні дощі. У решті регіонів переважно без опадів. Вночі та вранці подекуди туман.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, на Південному Заході південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +2 – +7, на Півночі близько 0 градусів. Удень +12 – +17, але на півдні Одещини й у Криму подекуди до +20 градусів.

У четвер на Заході та Півночі знову очікується дощова погода. На решті території без істотних опадів. У Карпатах сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +5 – +10 градусів, удень +13 – +18, але на Заході +7 – +12, у Криму подекуди +20 – +23 градуси.

У п'ятницю, 28 березня, дощі очікуються в західних, північних, центральних областях, а ще на Харківщині. У Карпатах опади здебільшого у вигляді мокрого снігу. Вночі та вранці подекуди можливий туман.

Вітер на Лівобережжі південно-східний, на Правобережжі північний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +6 – +11 градусів, удень +14 – +21. На Заході -1 – +4 градуси, вдень +7 – +12 градусів.

У суботу на Заході й Одещині очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. У решті регіонів без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду, на Південному Сході вдень подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +3 – +8, удень +13 – +18 градусів, у Криму подекуди +19 – +23.

У неділю, 30 березня, дощі очікуються в центральних, південних і північних областях. На Заході та Сході переважно без опадів.

Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +6 – +11, удень +12 – +18 градусів.