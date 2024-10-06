Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики сделали прогноз погоды на трое суток.

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Дожди и грозы в Украине

В Укргидрометцентре предупредили, что в первый день недели в Украине будут идти дожди.

7 октября дожди, в южных, центральных, Черниговской и Сумской областях местами значительные дожди, грозы,

– отметили синоптики.

Кстати, температура воздуха на Западе, в большинстве северных областей, а также в Винницкой и Черкасской области ночью +7 – +12 градусов, днем +11 – +16. На остальной территории ночью +12 – +17, днем +16 – +21. Только на Востоке еще +22 – +27 градусов.

Во вторник на Левобережье дожди, на остальной территории, 9 октября в Украине преимущественно без осадков. Ночью +5 – +12, днем 8 октября +12 – +17, в южных и западных областях, 9 октября в Украине около +20 градусов.

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Прогноз погоды на 7 – 10 октября / Скриншоты из Укргидрометцентра