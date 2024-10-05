5 октября около 14:00 киевские телеграм-каналы начали распространять кадры и видео с густым туманом в столице. Вскоре появилось сообщение и от полиции.
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Густой туман в Киеве
Правоохранители призвали водителей придерживаться простых, но действенных советов для безопасной поездки:
- отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
- снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;
- увеличить дистанцию между автомобилями;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
- пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.
Пешеходам в свою очередь советуют:
- быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах;
- использовать световозвращающие элементы в одежде.
Киев в тумане / Фото соцсети
Что происходит в столице: смотрите видео
К слову, в течение субботы, 5 октября, в Киеве не стихает дождь. В воскресенье дождливая погода в столице сохранится.