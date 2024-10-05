5 октября около 14:00 киевские телеграм-каналы начали распространять кадры и видео с густым туманом в столице. Вскоре появилось сообщение и от полиции.

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Густой туман в Киеве

Правоохранители призвали водителей придерживаться простых, но действенных советов для безопасной поездки:

отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;

снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;

увеличить дистанцию между автомобилями;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.

Пешеходам в свою очередь советуют:

быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах;

использовать световозвращающие элементы в одежде.

Киев в тумане / Фото соцсети

Что происходит в столице: смотрите видео

К слову, в течение субботы, 5 октября, в Киеве не стихает дождь. В воскресенье дождливая погода в столице сохранится.