Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики сделали детальный прогноз на последний день недели.

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Прогноз погоды на 6 октября

В воскресенье в Украине будет дождливо. Будут идти дожди, также кое-где ожидаются грозы.

Ночью в западных (кроме Закарпатской), северных (кроме Сумской). Днем местами в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях значительные дожди,

– предупредили синоптики.

Добавили, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях и оккупированном Крыму осадков не будет. Ветер в Украине южный, с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура на Западе ночью +7 – +12, днем +10 – +15. Тем временем на остальной территории нашего государства ночью +11 – +16, на побережье морей +17 – +20 градусов. Днем +22 – +27. Лишь в северных и Винницкой областях +16 – +21 градус.

Погода на 6 октября / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах