Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики зробили детальний прогноз на останній день тижня.

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Прогноз погоди на 6 жовтня

У неділю в Україні марно. Йтимуть дощі, також подекуди очікуються грози.

Уночі в західних (крім Закарпатської), північних (крім Сумської). Вдень місцями в Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Київській і Чернігівській областях значні дощі,

– попередили синоптики.

Додали, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та окупованому Криму опадів не буде. Вітер в Україні південний, з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура на Заході вночі +7 – +12, вдень +10 – +15. Тим часом на решті території нашої держави вночі +11 – +16, на узбережжі морів +17 – +20 градусів. Вдень +22 – +27. Лише в північних і Вінницькій областях +16 – +21 градус.

Погода на 6 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах