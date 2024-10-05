Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики зробили детальний прогноз на останній день тижня.

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Прогноз погоди на 6 жовтня

У неділю в Україні марно. Йтимуть дощі, також подекуди очікуються грози.

Уночі в західних (крім Закарпатської), північних (крім Сумської). Вдень місцями в Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Київській і Чернігівській областях значні дощі,
– попередили синоптики.

Додали, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та окупованому Криму опадів не буде. Вітер в Україні південний, з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура на Заході вночі +7 – +12, вдень +10 – +15. Тим часом на решті території нашої держави вночі +11 – +16, на узбережжі морів +17 – +20 градусів. Вдень +22 – +27. Лише в північних і Вінницькій областях +16 – +21 градус.

погода на 6 жовтняПогода на 6 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ +18 – +20
  • Ужгород +14 – +16
  • Львів +12 – +14
  • Івано-Франківськ +13 – +15
  • Тернопіль +14 – +16
  • Чернівці +14 – +16
  • Хмельницький +12 – +14
  • Луцьк +10 – +12
  • Рівне +11 – +13
  • Житомир +15 – +17
  • Вінниця +17 – +19
  • Одеса +20 – +22
  • Миколаїв +23 – +25
  • Херсон +24 – +26
  • Сімферополь +25 – +27
  • Кропивницький +23 – +25
  • Черкаси +23 – +25
  • Чернігів +20 – +22
  • Суми +22 – +24
  • Полтава +24 – +26
  • Дніпро +25 – +27
  • Запоріжжя +24 – +26
  • Донецьк +26 – +28
  • Луганськ +26 – +28
  • Харків +24 – +26