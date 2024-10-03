Яким же буде другий місяць осені, напередодні в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на жовтень в Україні

Синоптикиня зауважила, що за розрахунками світових прогностичних центрів, для першої декади жовтня по західних областях, звичайно, температура буде дещо нижчою за кліматичну норму через надходження більш прохолодного повітря. Можливо, навіть на 1 – 2 градуси. Втім, лише на Заході.

Тим часом на півночі й частково в центральній частині України ще залишатиметься близькою до норми. На Півдні та Сході – трохи вищою, тобто на 1 – 2 градуси.

Уже буде згладжуватися цей процес. І, в принципі, якщо говорити щодо жовтня, то все одно, навіть попри те, що перша декада у західних областях може виявитися трохи прохолодною, решта часу очікуємо, що буде або близько до норми, або на 1 – 1,5 градуса вище. Йдеться про середню місячну температуру,

– наголосила Наталія Птуха.

В Укргідрометцентрі зазначили, що середня місячна температура повітря в жовтні передбачається в межах +7 – +13, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму.