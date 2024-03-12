Где и как долго будут осадки, спрогнозировали синоптики, передает 24 Канал. Заметим, уже известно, будут ли еще морозы в Украине.

Кстати В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода

Где будет дождь

Ночью 12 марта в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем на Правобережье и Херсонщине дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Также синоптики отметили, что ночью в западных, юго-западных областях и в Крыму 0 – 7 тепла, на остальной территории 1 – 8 мороза. Днем 2 – 7 тепла, в Крыму и на Закарпатье до +14.

13 – 14 марта суток в южной части небольшие дожди, ночью 13 марта в центральных и западных областях небольшой мокрый снег с дождем, на остальной территории без осадков,

– рассказали в Укргидрометцентре.

Добавили, что ночью от 3 тепла до 3 мороза, на Юге 1 – 6 тепла. Однако, в среду на Востоке и Северо-Востоке 2 – 6 мороза. Днем 2 – 9 тепла, 14 марта на Закарпатье и юге Одесской области до +13, в Крыму до +16 градусов.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Однако, во вторник в большинстве западных областей порывы 15 – 20.