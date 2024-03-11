Где будет непогода, спрогнозировали в Укргидрометцентре. Кроме того, синоптики сказали, в каких областях пройдут дожди, снег, передает 24 Канал.
Кстати Значительные дожди, налипание снега, мороз и гололедица: какая будет погода на следующей неделе
Штормовое предупреждение
"12 марта в большинстве западных областей порывы ветра 15 – 20 метров в секунду", – предупредили синоптики.
Речь идет о І уровне опасности – желтый. Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, усиление ветра ожидается в Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях. Кстати, на протяжении суток.
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Метеорологическое предупреждение на 12 марта / Скриншот с Укргидрометцентра
Какая будет погода в следующие трое суток
- В Укргидрометцентре также рассказали, какая будет погода в следующие трое суток.
- Так, 12 марта ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем на Правобережье и Херсонщине дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.
- Ночью в западных, юго-западных областях и в Крыму 0 – 7 тепла. Между тем на остальной территории еще 1 – 8 мороза. Днем в Украине 2 – 7 тепла, в Крыму и на Закарпатье 9 – 14 градусов.
- Далее, в среду и четверг на Юге небольшие дожди, ночью 13 марта в центральных и западных областях небольшой мокрый снег с дождем. На остальной территории – без осадков.
- Ночью от 3 тепла до 3 мороза, на Юге 1 – 6 теплой Впрочем, в среду на Востоке и Северо-Востоке 2 – 6 мороза.
- Днем 2 – 9 тепла, 14 марта на Закарпатье и юге Одесской области жо +13, в Крыму до +16 градусов.
- Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Однако, во вторник в большинстве западных областей порывы 15 – 20.