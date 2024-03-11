Где будет непогода, спрогнозировали в Укргидрометцентре. Кроме того, синоптики сказали, в каких областях пройдут дожди, снег, передает 24 Канал.

Кстати Значительные дожди, налипание снега, мороз и гололедица: какая будет погода на следующей неделе

Штормовое предупреждение

"12 марта в большинстве западных областей порывы ветра 15 – 20 метров в секунду", – предупредили синоптики.

Речь идет о І уровне опасности – желтый. Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, усиление ветра ожидается в Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях. Кстати, на протяжении суток.

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Метеорологическое предупреждение на 12 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Какая будет погода в следующие трое суток