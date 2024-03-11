Де буде негода, спрогнозували в Укргідрометцентрі. Окрім того, синоптики сказали, в яких областях пройдуть дощі, сніг, передає 24 Канал.
До речі Значні дощі, налипання снігу, мороз та ожеледиця: яка буде погода наступного тижня
Штормове попередження
"12 березня у більшості західних областей пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду", – попередили синоптики.
Йдеться про I рівень небезпечності – жовтий. Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, посилення вітру очікується в Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській і Хмельницькій областях. До речі, упродовж всієї доби.
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Метеорологічне попередження на 12 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
Яка буде погода в наступні три доби
- В Укргідрометцентрі також розповіли, яка буде погода в наступні три доби.
- Так, 12 березня вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень на Правобережжі та Херсонщині дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території без опадів.
- Вночі у західних, південно-західних областях та в Криму 0 – 7 тепла. Тим часом на решті території ще 1 – 8 морозу. Вдень в Україні 2 – 7 тепла, у Криму та на Закарпатті 9 – 14 градусів.
- Далі, у середу та четвер на Півдні невеликі дощі, вночі 13 березня у центральних і західних областях невеликий мокрий сніг з дощем. На решті території – без опадів.
- Вночі від 3 тепла до 3 морозу, на Півдні 1 – 6 тепла. Втім, у середу на Сході та Північному Сході 2 – 6 морозу.
- Вдень 2 – 9 тепла, 14 березня на Закарпатті та півдні Одещини до +13, у Криму до +16 градусів.
- Вітер в Україні переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, у вівторок в більшості західних областей пориви 15 – 20.