Яка буде погода в наступні сім діб, спрогнозував Ігор Кібальчич. Синоптик розповів, що на початку другої декади очікуються зміни.
До речі Литиме кілька днів поспіль: коли всю Україну накриють дощі, подекуди з мокрим снігом
Чим здивує погода в Україні
Так, у найближчий період буде збільшення кількості опадів внаслідок розвитку циклонічності над Центральною та Південною Європою. Очікуються дощі та мокрий сніг.
Найбільш інтенсивними будуть у західних областях, а також у Криму. Температура повітря збережеться вищою за норму, тільки на початку тижня на півночі Лівобережжя прогнозуються нічні морози місцями до -8 градусів,
– писав Кібальчич.
Детальний прогноз на тиждень
- У понеділок на Заході подекуди пройдуть невеликі, часом помірні дощі, у Карпатах з мокрим снігом. На решті території України без істотних опадів. Вітер східний / південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду, вдень у західній частині окремі пориви 15 – 17. На Заході та Півдні вночі 1 – 6 тепла, вдень 7 – 12. Тим часом у центральних, східних і північних областях вночі 3 – 8 морозу, вдень 3 – 8 тепла.
- У вівторок на Правобережній частині України очікується нестійка погода. Так, пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. У Карпатах значні опади, подекуди тумани. На Лівобережжі переважно без опадів. Вітер південно-східної чверті, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі 1 – 6 тепла, у північних та східних областях ще 3 – 8 морозу, вдень 3 – 8 тепла. На Півдні та Закарпатті до +13.
- 13 березня в більшості регіонів України, за винятком Криму, Луганської та Сумської областей, також будуть дощі й мокрий сніг. Подекуди налипання мокрого снігу, вночі на дорогах місцями ожеледиця. У західних областях – тумани. Вітер східний, 5 – 10 метрів на секунду, у Приазов'ї окремі пориви, 15 – 17. Вночі 1 – 7 тепла, у східних та північних областях від -4 до +1, вдень 3 – 8 тепла, на Півдні та в Криму подекуди до +17 градусів.
- У четвер знову очікується невеликий мокрий сніг з дощем подекуди в західних та північних областях. Вдень у Криму – помірний дощ. В інших регіонах без істотних опадів. На дорогах Заходу подекуди ожеледиця. Вночі в Україні від -1 до +5, вдень 3 – 8 тепла, втім, на Півдні до +12.
- 15 березня на Сході та Півдні можуть пройти невеликі, подекуди помірні дощі. На решті території України вже без істотних опадів. На Заході та Півночі подекуди туман. тумани. Вночі в Україні 0 – 6 тепла, вдень до +11.
- У суботу дощова погода утримається на Донбасі, у Приазов'ї та Криму. В інших регіонах без істотних опадів. Вночі від нуля до +6, вдень до 8 – 13 тепла.
- У неділю на більшій частині території України знову пройде невеликий, подекуди помірний дощ. Вночі та вранці подекуди тумани. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1 – 7 тепла, вдень до +13 градусів.