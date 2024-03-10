За орієнтовним прогнозом на картах, литиме щонайменше кілька днів поспіль. Коли чекати посилення опадів, передає 24 Канал.

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Україну накриють дощі

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 10 березня вдень на Закарпатті та в Карпатах, у східних та північно-східних, 11 березня в західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пройде невеликий дощ. На решті території – без опадів.

12 березня в Україні дощі, у північних, східних та місцями центральних областях з переходом в мокрий сніг,

– зазначили синоптики.

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Орієнтовний прогноз погоди на 12 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Додали, що вітер переважно південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду, поривчастий. Температура вночі від 2 тепла до 5 морозу, 11 – 12 березня у західних та південних областях 1 – 6 тепла.

Вдень неділі 4 – 9 тепла, на Заході та Півночі до +12. Тим часом на Сході та Північному Сході, а 11 – 12 березня в Україні, крім Заходу й Півдня, тільки 1 – 6 градусів тепла.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, дощитиме й у середу та четвер. Окрім того, на Хмельниччині, Київщині, Рівненщині, Житомирщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині й Чернігівщині очікується мокрий сніг.

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Орієнтовний прогноз погоди на 14 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Додамо, раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура повітря передбачається 1 – 7 тепла, що на 1 – 2 градуси вище за норму. Тим часом місячна кількість опадів очікується в межах 30 – 30 міліметрів, у Карпатах подекуди 71 – 107. Втім, це в межах норми.