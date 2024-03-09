Й хоча вдень температура буде теплою та комфортною, проте вночі ще будуть морози. Так, на Сході вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -6 градусів морозу.
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Якою буде погода 10 березня
Як прогнозують синоптики, у неділю, 10 березня, будо сухо з проясненнями. По всій Україні вдень спостерігатиметься мінлива хмарність, а опади – не очікуються. Лише у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Харківській, Донецькій та Луганській областях вдень прогнозують невеликі короткочасні дощі, а на Сході – з мокрим снігом. У західних та південних областях вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман.
Уночі ще спостерігатимуться морози. На більшості територій морози будуть невеликими – від -1 до -3 градусів, а на Сході та Півночі вдень стовпчики термометрів опустяться до -4 – -6 градусів морозу.
Вдень температура повітря 10 березня радуватиме теплом. Так, на Заході, Півдні й у центральних областях температура сягатиме +9...+13 градусів. Прохолодніше буде на Півночі, де стовпчики термометрів не підіймуться вище +5…+7 градусів, а в Сумській області – +1...+3 градуси. Прохолодно буде й на Сході – там очікується від +1 до +6 градусів.
Синоптики запевняють, що погода буде тихою – вітер сягатиме 5 – 10 метрів за секунду, північно-східного напрямку.
Температура в обласних центрах
- Київ – +5...+7,
- Ужгород – +11...+13,
- Львів – +10...+12,
- Івано-Франківськ – +8...+10,
- Тернопіль – +8...+10,
- Чернівці – +9...+11,
- Хмельницький – +8...+10,
- Луцьк – +9...+11,
- Рівне – +9...+11,
- Житомир – +8...+10,
- Вінниця – +9...+11,
- Одеса – +8...+10,
- Миколаїв – +9...+11,
- Херсон – +9...+11,
- Сімферополь – +8...+10,
- Кропивницький – +7...+9,
- Черкаси – +8...+10,
- Чернігів – +3...+5,
- Суми – +1...+3,
- Полтава – +3...+5,
- Дніпро – +6...+8,
- Запоріжжя – +7...+9,
- Донецьк – +4...+6,
- Луганськ – +1...+3,
- Харків – +2...+4.
Прогноз погоди в Україні 10 березня / Карта Укргідрометцентру