Й хоча вдень температура буде теплою та комфортною, проте вночі ще будуть морози. Так, на Сході вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -6 градусів морозу.

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Якою буде погода 10 березня

Як прогнозують синоптики, у неділю, 10 березня, будо сухо з проясненнями. По всій Україні вдень спостерігатиметься мінлива хмарність, а опади – не очікуються. Лише у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Харківській, Донецькій та Луганській областях вдень прогнозують невеликі короткочасні дощі, а на Сході – з мокрим снігом. У західних та південних областях вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман.

Уночі ще спостерігатимуться морози. На більшості територій морози будуть невеликими – від -1 до -3 градусів, а на Сході та Півночі вдень стовпчики термометрів опустяться до -4 – -6 градусів морозу.

Вдень температура повітря 10 березня радуватиме теплом. Так, на Заході, Півдні й у центральних областях температура сягатиме +9...+13 градусів. Прохолодніше буде на Півночі, де стовпчики термометрів не підіймуться вище +5…+7 градусів, а в Сумській області – +1...+3 градуси. Прохолодно буде й на Сході – там очікується від +1 до +6 градусів.

Синоптики запевняють, що погода буде тихою – вітер сягатиме 5 – 10 метрів за секунду, північно-східного напрямку.

Температура в обласних центрах

Київ – +5...+7,

Ужгород – +11...+13,

Львів – +10...+12,

Івано-Франківськ – +8...+10,

Тернопіль – +8...+10,

Чернівці – +9...+11,

Хмельницький – +8...+10,

Луцьк – +9...+11,

Рівне – +9...+11,

Житомир – +8...+10,

Вінниця – +9...+11,

Одеса – +8...+10,

Миколаїв – +9...+11,

Херсон – +9...+11,

Сімферополь – +8...+10,

Кропивницький – +7...+9,

Черкаси – +8...+10,

Чернігів – +3...+5,

Суми – +1...+3,

Полтава – +3...+5,

Дніпро – +6...+8,

Запоріжжя – +7...+9,

Донецьк – +4...+6,

Луганськ – +1...+3,

Харків – +2...+4.



Прогноз погоди в Україні 10 березня / Карта Укргідрометцентру