Коли ж чекати потепління, чи буде воно найближчими днями, з посиланням на прогнози синоптиків, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Україну накриють дощі, подекуди з мокрим снігом: коли посиляться і скільки будуть

Коли потеплішає

Нещодавно у коментарі NV Наталія Птуха розповідала, що наступний тиждень уже буде теплішим, втім, і більше дощовим.

"Буде більше хмарності, а морози нічні послабшають. Та в денні години повітря надто прогріватися не буде — через ту ж хмарність", – зазначала синоптикиня.

В Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода в найближчі три доби – з 9 до 11 березня. Так-от, вночі ще 1 – 8 морозу, на узбережжі морів та Закарпатті, в понеділок в Україні, крім Сходу та Північного Сходу, від 3 тепла до 3 морозу.

Вдень 2 – 9 тепла, 9 березня на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини, 10 – 11 березня у західних та південно-західних областях 7 – 12 градусів, 11 березня на Закарпатті 11 – 16 тепла.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, уже у вівторок, 12 лютого, заморозки, ймовірно, будуть лише на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині й Донеччині. Втім, переважно лише 1 – 2.

Вдень в Україні може пригріти до +17. Однак, найвища температура у Криму.

Орієнтовний прогноз погоди на 12 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Додамо, Ігор Кібальчич раніше оприлюднив прогноз на місяць. Так-от, зазначив, що в другій декаді березня температура повітря залишиться високою, помітно потеплішають ночі за рахунок щільнішої хмарності.

Уже після 18 – 20 березня переважатиме західне та південно-західне перенесення повітряних мас. Тож температурне тло, як і раніше, збережеться вищим за норму. Однак, з незначними міждобовими коливаннями, зокрема, в окремі дні можливі нічні приморозки місцями до 1 – 7 градусів, окрім Півдня.