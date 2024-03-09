И хотя днем температура будет теплой и комфортной, однако ночью еще будут морозы. Так, на Востоке ночью столбики термометров могут опуститься до -6 градусов мороза.
Интересно Когда в Украине будет потепление
Какой будет погода 10 марта
Как прогнозируют синоптики, в воскресенье, 10 марта, будет сухо с прояснениями. По всей Украине днем будет наблюдаться переменная облачность, а осадки – не ожидаются. Только в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях днем прогнозируют небольшие кратковременные дожди, а на Востоке – с мокрым снегом. В западных и южных областях ночью и утром местами будет наблюдаться туман.
Ночью еще будут наблюдаться морозы. На большинстве территорий морозы будут небольшими – от -1 до -3 градусов, а на Востоке и Севере днем столбики термометров опустятся до -4 – -6 градусов мороза.
Днем температура воздуха 10 марта будет радовать теплом. Так, на Западе, Юге и в центральных областях температура будет достигать +9...+13 градусов. Прохладнее будет на Севере, где столбики термометров не поднимутся выше +5...+7 градусов, а в Сумской области – +1...+3 градуса. Прохладно будет и на Востоке – там ожидается от +1 до +6 градусов.
Синоптики уверяют, что погода будет тихой – ветер будет достигать 5 – 10 метров в секунду, северо-восточного направления.
Температура в областных центрах
- Киев – +5...+7,
- Ужгород – +11...+13,
- Львов – +10...+12,
- Ивано-Франковск – +8...+10,
- Тернополь – +8...+10,
- Черновцы – +9...+11,
- Хмельницкий – +8...+10,
- Луцк – +9...+11,
- Ровно – +9...+11,
- Житомир – +8...+10,
- Винница – +9...+11,
- Одесса – +8...+10,
- Николаев – +9...+11,
- Херсон – +9...+11,
- Симферополь – +8...+10,
- Кропивницкий – +7...+9,
- Черкассы – +8...+10,
- Чернигов – +3...+5,
- Сумы – +1...+3,
- Полтава – +3...+5,
- Днепр – +6...+8,
- Запорожье – +7...+9,
- Донецк – +4...+6,
- Луганск – +1...+3,
- Харьков – +2...+4.
Прогноз погоды в Украине 10 марта / Карта Укргидрометцентра