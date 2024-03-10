По ориентировочному прогнозу на картах, будет лить минимум несколько дней подряд. Когда ждать усиления осадков, передает 24 Канал.

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Украину накроют дожди

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 10 марта днем на Закарпатье и в Карпатах, в восточных и северо-восточных, 11 марта в западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдет небольшой дождь. На остальной территории – без осадков.

12 марта в Украине дожди, в северных, восточных и местами центральных областях с переходом в мокрый снег,

– отметили синоптики.

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Ориентировочный прогноз погоды на 12 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Добавили, что ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 12 метров в секунду, порывистый. Температура ночью от 2 тепла до 5 мороза, 11 – 12 марта в западных и южных областях 1 – 6 тепла.

Днем воскресенья 4 – 9 тепла, на Западе и Севере до +12. Между тем на Востоке и Северо-Востоке, а 11 – 12 марта в Украине, кроме Запада и Юга, только 1 – 6 градусов тепла.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, будет дождливо и в среду и четверг. Кроме того, в Хмельницкой, Киевской, Ровенской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях ожидается мокрый снег.

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Ориентировочный прогноз погоды на 14 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

Добавим, ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха предполагается 1 – 7 тепла, что на 1 – 2 градуса выше нормы. Между тем месячное количество осадков ожидается в пределах 30 – 30 миллиметров, в Карпатах местами 71 – 107. Впрочем, это в пределах нормы.