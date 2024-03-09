Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха сказала, как именно изменится погода на этой неделе.
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В Украину идет циклон
С 11 марта в Украине начнет меняться погода. В частности, северо-западные воздушные потоки перейдут в юго-восточные. Кроме того, с запада зайдет циклон. Именно его атмосферные фронты принесут осадки.
В понедельник будут преимущественно небольшие дожди в западных областях, частично в Винницкой и Житомирской. В Карпатах возможен дождь со снегом. Ночью 3 тепла до 3 мороза, а днем в Украине 2 – 9 градусов.
Именно из-за облачности поверхность земли не будет хорошо прогреваться, поэтому высоких температурных показателей пока не стоит ожидать,
– отметила Наталья Птуха.
Добавила, что во вторник и среду в юго-западных и западных областях температура будет немного выше. В частности, от +7 до +15 градусов.
По словам синоптика, после вторника и среды осадков в Украине будет меньше. Впрочем, для северных областей есть вероятность образования небольшого снежного покрова. В частности, на Черниговщине и Сумщине.
Ориентировочный прогноз погоды на 12 марта / Скриншот с Укргидрометцентра
Детальный прогноз погоды на трое суток
- Днем воскресенья на Закарпатье и в Карпатах, в восточных и северо-восточных, 11 марта в западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь. На остальной территории Украины без осадков.
- Во вторник в Украине дожди, в северных, восточных и местами центральных областях с переходом в мокрый снег.
- Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 12 метров на секунду, порывистый.
- Ночью от 2 тепла до 5 мороза, 11 – 12 марта в западных и южных областях 1 – 6 тепла.
- Днем воскресенья 4 – 9 тепла, на Западе и Юге +12. На Востоке и Северо-Востоке, а 11 – 12 марта в Украине, кроме Запада и Юга, 1 – 6 тепла.