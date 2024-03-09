Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха сказала, как именно изменится погода на этой неделе.

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В Украину идет циклон

С 11 марта в Украине начнет меняться погода. В частности, северо-западные воздушные потоки перейдут в юго-восточные. Кроме того, с запада зайдет циклон. Именно его атмосферные фронты принесут осадки.

В понедельник будут преимущественно небольшие дожди в западных областях, частично в Винницкой и Житомирской. В Карпатах возможен дождь со снегом. Ночью 3 тепла до 3 мороза, а днем в Украине 2 – 9 градусов.

Именно из-за облачности поверхность земли не будет хорошо прогреваться, поэтому высоких температурных показателей пока не стоит ожидать,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, что во вторник и среду в юго-западных и западных областях температура будет немного выше. В частности, от +7 до +15 градусов.

По словам синоптика, после вторника и среды осадков в Украине будет меньше. Впрочем, для северных областей есть вероятность образования небольшого снежного покрова. В частности, на Черниговщине и Сумщине.

Ориентировочный прогноз погоды на 12 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Детальный прогноз погоды на трое суток