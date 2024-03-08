Уже во второй декаде марта вероятность осадков увеличится. Об этом ранее писал синоптик Игорь Кибальчич.
Интересно Будет ли в ближайшие дни значительное потепление
В Украине усилятся осадки
По поперелним прогнозом Кибальчача, во второй декаде месяца произойдет перестройка атмосферных процессов. Ожидается развитие многоцентровой области низкого давления над странами центральной и южной Европы, Средиземным морем. Это повлечет активизацию циклонической деятельности и атмосферных фронтов, в частности, и над территорией Украины.
Поэтому вероятность осадков увеличится, они будут проходить преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом,
– отметил синоптик.
Обратите внимание Надвигается похолодание: в Украине снова усилится мороз, будет снег
Ориентировочный прогноз погоды на 12 марта / Скриншот из Укргидрометцентра
Интересно, что температура останется высокой. Заметно потеплеют ночи из-за плотной облачности.
После 18 – 20 марта интенсивность и повторяемость осадков в виде дождей еще больше возрастет, особенно в западных северных и центральных областях нашей страны,
– спрогнозировал Кибальчич.
Добавил, что область пониженного давления и фронтальные разделы охватят большую часть Европы. Будет преобладать западный и юго-западный перенос воздушных масс. Поэтому температура сохранится выше нормы, впрочем, с незначительными межсуточными колебаниями, в отдельные дни возможны ночные заморозки местами до 1 – 7 градусов, кроме, Юга.
Синоптик подытожил, что вероятность осадков заметно увеличится во второй половине марта, когда нашу страну чаще будут посещать циклоны и атмосферные фронты.
Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы. Однако, в западных областях местами выше нормы на 15 – 30 %.