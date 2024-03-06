Уже со среды в Украине станет прохладнее. Об этом накануне рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Птуха отмечала, что со среды на территорию нашего государства будет влиять антициклон с центром над северной Европой. Его гребень будет распространяться на территорию Украины. Это и обеспечит в большинстве областей в течение недели преимущественно погоду без осадков.

Впрочем, 6 марта в западных областях возможна несколько неустойчивая погода, в частности, дождь, а ночью и с мокрым снегом. Также в среду в северных и центральных областях будет дождливо и днем, 7 марта уже и на Юге возможен небольшой дождь. Однако, это только местами и небольшие, очень локальные осадки.

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Прогноз погоды на 6 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Интересно, что 8 марта на Закарпатье и в Карпатах ночью будет снежить, а днем ожидайте дождь. Кстати, наибольшая вероятность снега на этой неделе в западных областях. В частности, на Волыни, Ровенской области местами может выпасть 1 – 2 сантиметра снега.

По предварительному прогнзом, 7 – 9 марта ночной мороз усилится, местами будет достигать -7. И если днем 5 марта 4 – 10 тепла, а на Юге и Закарпатье даже до +16, то уже 6 – 9 марта днем будет значительно прохладнее. В частности, только 0 – 8 градусов.

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Ориентировочный прогноз погоды на 9 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

Интересно, что примерно такая температура будет удерживаться до конца этой недели.

Ночью в большинстве областей будет опускаться ниже 0. Прохладнее будет на северо-востоке – Черниговщина и Сумщина, несколько теплее – на Юге. Между тем в западных областях – от 0 до 2 мороза.