Когда ждать снижения температуры, ударят ли еще сильные морозы, какая будет погода в первый месяц весны, спрогнозировал Игорь Кибальчич.

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Будут ли еще трескучие морозы в марте

Синоптик спрогнозировал, что март проявит себя как полноправный весенний месяц. Порадует спокойной, теплой и преимущественно солнечной погодой.

Ожидается, что сохранится тенденция сплошного тепла. Так, численные методы долгосрочного прогнозирования указывают на преобладание на большей части Европы погодных процессов антициклонального характера.

Впрочем, ближе к концу первой декады на смену азиатскому антициклону придет поле высокого давления с севера, из районов Скандинавского полуострова и стран Балтии.

Температура воздуха в этот период немного снизится, на 3 – 7 градусов, но все еще будет превышать климатическую норму. В ночные часы ожидается снижение температуры до 2 – 8 градусов мороза, днем за счет высокого солнца и малой облачности прогрев будет довольно оживленным,

– отметил Кибальчич.

Во второй декаде месяца температура останется высокой. Кроме того, заметно потеплеют ночи из-за плотной облачности.

После 18 – 20 марта будет преобладать западный и юго-западный перенос воздушных масс. Поэтому температура также будет выше нормы, впрочем, с незначительными межсуточными колебаниями. Так, в отдельные дни еще возможны ночные заморозки местами до 1 – 7 градусов, кроме Юга.

Синоптик подытожил, что средняя месячная температура по всей Украине ожидается выше нормы на 2 – 3,5 градуса. Она будет колебаться в пределах 1 – 6 тепла. Впрочем, в Одесской и местами западных областях 7 – 8 тепла. Однако в Карпатах еще прохладно – около нуля градусов.

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