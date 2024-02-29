Чем будет удивлять погода в первые весенние дни, где будет теплее, накануне спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич, передает 24 Канал.

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Где будет почти 20 градусов тепла

Синоптик писал, что 1 марта в Украине сохранится малооблачная теплая погода. Осадки не ожидаются. Ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 1 мороза – 4 тепла, днем 7 – 12, в Крыму и на Закарпатье 12 – 17 градусов тепла,

– отметил Кибальчич.

Добавил, что в эту субботу также без осадков. Ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 6 – 11 тепла. Тем временем в западных и южных областях 8 – 13 тепла.

В воскресенье, 3 марта, в Украине без существенных осадков. Ветер восточной четверти, 5 – 10 метров на секунду. Кстати, ночью температура будет колебаться в пределах от 3 мороза до 2 тепла, днем 6 – 11. Только на Севере прохладнее, в частности, 0 – 5 тепла.

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"Среднесуточная температура будет соответствовать середине марта"

Заметим, синоптик писал, что до конца февраля и в первые дни марта ожидается комфортная сухая и теплая погода. На этой неделе на территории Украины установился антициклональный тип атмосферной циркуляции. Поэтому в ближайшее время осадков не предвидится.

Игорь Кибальчич отметил, что под влиянием юго-восточного ветра в наше государство продолжит поступать теплая воздушная масса. Интересно, что малооблачная погода обеспечит интенсивный дневной прогрев.

"Таким образом, температурный фон по всей стране ожидается выше нормы, особенно высокие показатели прогнозируются в западных и южных регионах, где среднесуточная температура будет соответствовать середине марта", – заметил синоптик.