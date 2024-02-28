Ожидается, что средняя месячная температура в Украине будет выше норм. Количество осадков – в пределах нормы, передает 24 Канал.

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Какая будет погода в марте

Так, в Укргидрометцентре отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 1 – 7 градусов тепла. Это на 1 – 2 градуса выше нормы.

Между тем месячное количество осадков ожидается в пределах 30 – 60 миллиметров. в Карпатах – местами 71 – 107. Это в пределах нормы.

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Краткая климатическая характеристика марта

Синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха составляет 0 – 6 тепла, на высокогорье Карпат 3 мороза.

Абсолютный минимум температуры составляет 20 – 37 градусов мороза, на Закарпатье и Юге 10 – 27 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 19 – 29 градусов тепла, в Карпатах 14 – 26 градусов.

Среднее месячное количество осадков 26 – 51 миллиметр, в горных районах и на Закарпатье местами 56 – 106, на высокогорье Карпат до 135 миллиметров.

Кстати, на большей части территории Украины переход средней суточной температуры через +5 в сторону повышения происходит во второй и третьей декадах марта. Только в Карпатах и в северо-восточных областях – в первой декаде апреля.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток

Синоптики спрогнозировали, какая будет погода в течение 28 февраля – 1 марта. Осадки не ожидаются.

Ночью и утром 28 – 29 февраля в Украине, кроме северных и восточных областей, местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью на Востоке 1 – 7 мороза, днем 2 – 7 тепла. В западных и Одесской областях ночью от 5 тепла до 1 мороза, днем 11 – 17 тепла. Тем временем на остальной территории ночью от 2 тепла до 4 мороза, днем 5 – 12 тепла.