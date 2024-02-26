Так, Игорь Кибальчич рассказал, чего ждать в начале марта, будут ли осадки, в частности, снег, еще возможен мороз, или же в Украине сильно пригреет, передает 24 Канал.

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Какая будет погода в первые весенние дни

Синоптик отметил, что до конца февраля и в первые дни марта по всей Украине ожидается комфортная погода. Так, первый весенний день порадует теплом.

Ожидается малооблачная погода, без осадков. Да и очень сильного ветра не будет. Лишь 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +7...+12, в Крыму и на Закарпатье +12...+17 градусов,

– спрогнозировал Кибальчич.

Добавил, что в субботу, 2 марта, осадки в Украине также не ожидаются. Ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 6 – 11 тепла. Однако, в западных и южных областях больше, в частности, 8 – 13.

Далее, в воскресенье, 3 марта, без существенных осадков. Ветер восточной четверти, как и в предыдущие дни, 5 – 10 метров на секунду.

По прогнозу Кибальчича, тмпература воздуха ночью будет колебаться в пределах 3 мороза – 2 градусов тепла, днем 6 – 11. Однако, в северных областях прохладнее, в частности, только 0 – 5 градусов тепла.

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