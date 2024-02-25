Какой погоды ждать в последние дни февраля, будут ли осадки, возможен ли снег этой весной, передает 24 Канал. Заметим, ранее климатолог рассказала, будет ли весна теплой.
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Снегопады будут, или уже нет
В Укргидрометцентре прогнозировали, что 25 – 27 февраля без осадков. Только в воскресенье на Западе, в Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской, ночью понедельника в большинстве северных и Винницкой областях местами небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду. Однако, 25 февраля на Левобережье отдельные порывы 15 – 20 метров в секунду.
Интересно, что значительных морозов на эти трое суток синоптики не прогнозировали. В частности, отмечали, что ночью на Востоке 0 – 5 мороза, на остальной территории 0 – 8 градусов тепла, днем 4 – 11. Кстати, на Закарпатье, Прикарпатье, юге Одесской области, а в понедельник и вторник и на Западе до +15 тепла.
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Прогноз погоды на 25 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра
Заметим, что по ориентировочным прогнозам на картах, 27 и 28 февраля осадки в Украине вообще не ожидаются. Будет наблюдаться небольшая облачность. К слову, днем воздух может прогреться местами даже до +15 градусов.
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Ориентировочный прогноз погоды на 29 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра
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Будет ли идти весной снег
- Ожидается, что средняя за сезон температура в Украине будет немного выше, чем климатическая норма. В частности, ориентировочно на 1 – 2 градуса.
- Об этом ранее рассказывала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института.
- Вера Балабух заметила, что арктические вторжения все же еще возможны, а при минусовые температуре вероятен снег.
- Заметим, что официальных прогнозов на весну 2024 года Укргидрометцентр еще не публиковал.