Какой погоды ждать в последние дни февраля, будут ли осадки, возможен ли снег этой весной, передает 24 Канал. Заметим, ранее климатолог рассказала, будет ли весна теплой.

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Снегопады будут, или уже нет

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 25 – 27 февраля без осадков. Только в воскресенье на Западе, в Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской, ночью понедельника в большинстве северных и Винницкой областях местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду. Однако, 25 февраля на Левобережье отдельные порывы 15 – 20 метров в секунду.

Интересно, что значительных морозов на эти трое суток синоптики не прогнозировали. В частности, отмечали, что ночью на Востоке 0 – 5 мороза, на остальной территории 0 – 8 градусов тепла, днем 4 – 11. Кстати, на Закарпатье, Прикарпатье, юге Одесской области, а в понедельник и вторник и на Западе до +15 тепла.

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Прогноз погоды на 25 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что по ориентировочным прогнозам на картах, 27 и 28 февраля осадки в Украине вообще не ожидаются. Будет наблюдаться небольшая облачность. К слову, днем воздух может прогреться местами даже до +15 градусов.

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Ориентировочный прогноз погоды на 29 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

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Будет ли идти весной снег