На этот вопрос ответила Наталья Птуха. Синоптик отметила, агрометеорологи говорят, что уже начался "предвесенний" период.

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Метеорологическая весна

Наталья Птуха рассказала, что наступление метеорологической весны синоптики пока не фиксируют. Объяснила, для этого среднесуточная температура должна превышать 0 градусов в течение нескольких суток подряд на конкретной метеостанции.

Но, как говорят наши агрометеорологи, уже начался предвесенний период – так они его описывают,
– отметила Птуха.

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Первые прогнозы на весну

  • Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института рассказала, какая ожидается погода этой весной.
  • Вера Балабух заметила, что средняя за сезон температура может быть больше климатической нормы на 1 – 2 градуса.
  • Однако, важно понимать, это не означает, что заморозков вообще не будет.
  • Эксперт отметила, что арктические вторжения все же возможны. А при минусовой температуре и снег.

Какая будет погода в ближайшие трое суток

  • В Укргидрометцентре прогнозировали, что 22 февраля в восточных областях и Карпатах возможен небольшой мокрый снег. Температура ночью 1 – 6 мороза, днем около 0.
  • На остальной территории пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Только в южных областях без осадков.
  • Ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 3 – 8 тепла. Однако, на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской области больше, – до +11 градусов.
  • Кроме того, ночью и утром на Юго-Западе страны местами туман, на Северо-Востоке – местами гололедица.
  • 23 – 24 февраля без осадков. Лишь в Карпатском регионе местами небольшой дождь, на высокогорье с мокрым снегом. Ночью 0 – 6 тепла, днем 7 – 12. На Юго-Западе даже до +16.
  • Тем временем в восточных областях ночью еще 0 – 5 мороза, днем 3 – 8 тепла.
  • Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду.