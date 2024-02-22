На этот вопрос ответила Наталья Птуха. Синоптик отметила, агрометеорологи говорят, что уже начался "предвесенний" период.

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Метеорологическая весна

Наталья Птуха рассказала, что наступление метеорологической весны синоптики пока не фиксируют. Объяснила, для этого среднесуточная температура должна превышать 0 градусов в течение нескольких суток подряд на конкретной метеостанции.

Но, как говорят наши агрометеорологи, уже начался предвесенний период – так они его описывают,

– отметила Птуха.

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Первые прогнозы на весну

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института рассказала, какая ожидается погода этой весной.

Вера Балабух заметила, что средняя за сезон температура может быть больше климатической нормы на 1 – 2 градуса.

Однако, важно понимать, это не означает, что заморозков вообще не будет.

Эксперт отметила, что арктические вторжения все же возможны. А при минусовой температуре и снег.

Какая будет погода в ближайшие трое суток