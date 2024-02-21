Но будут ли еще сильные морозы этой зимой, чем удивлять погода в конце февраля, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Кстати Как долго еще будут морозы: когда потеплеет по всей Украине

Будут ли еще сильные морозы

На ночь 20 февраля в большинстве областей прогнозировали до -8 градусов. Впрочем, дальше потеплеет.

В дальнейшем будут преобладать южные и юго-западные воздушные потоки, поэтому будет поступать более теплая воздушная масса, 21 – 22 февраля ночью от +3 уже будет. В отдельных регионах температура еще опустится до -4 мороза, но все равно тенденция в сторону ее повышения.

Днем в Украине 2 – 8 градусов тепла. В четверг на Западе и частично Юге днем даже до +11 может прогреться воздух.

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Ориентировочный прогноз погоды на 22 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Кстати, 24 февраля ночью ожидается около 0 – 6 градусов по всей территории Украины. Днем пятницы и субботы от 6 до 12 тепла, на юге Одесской области до +19. Только на Востоке и Северо-Востоке прохладнее, – только 2 – 8 тепла.

Интересно, что уже на выходных возможна смена синоптических процессов и очередное поступление атмосферных фронтов с северо-запада. Это может вызвать осадки, особенно на Западе и Севере, отметила синоптик. Добавила, что речь идет об осадках смешанной фазы - дождь и мокрый снег.

Стремительного колебания температур не прогнозируем, но немного снизится температура на начало следующей недели. Уже 10 – 15 градусов тепла не будет,

– предупредила Птуха.

Добавила, что ночи на Севере и Востоке в это время возможен небольшой мороз. В частности, только 1 – 3 градуса.

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Ориентировочный прогноз погоды на 24 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра