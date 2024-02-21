Та чи будуть ще сильні морози цієї зими, чим дивувати погода наприкінці лютого, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи будуть ще люті морози

На ніч 20 лютого в більшості областей прогнозували до -8 градусів. Втім, далі потеплішає.

Надалі переважатимуть південні й південно-західні повітряні потоки, тож надходитиме тепліша повітряна маса, 21 – 22 лютого вночі від +3 вже буде. В окремих регіонах температура ще опуститься до -4 морозу, але все одно тенденція в сторону її підвищення.

Вдень в Україні 2 – 8 градусів тепла. У четвер на Заході та частково Півдні вдень навіть до +11 може прогрітися повітря.

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Орієнтовний прогноз погоди на 22 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, 24 лютого вночі очікується близько 0 – 6 градусів по всій території України. Вдень п'ятниці та суботи від 6 до 12 тепла, на півдні Одещини до +19. Тільки на Сході й Північному Сході прохолодніше, – лише 2 – 8 тепла.

Цікаво, що вже вихідних можлива зміна синоптичних процесів і чергове надходження атмосферних фронтів з північного заходу. Це може спричинити опади, особливо на Заході й Півночі, зауважила синоптикиня. Додала, що йдеться про опади змішаної фази — дощ і мокрий сніг.

Стрімкого коливання температур не прогнозуємо, але трохи знизиться температура на початок наступного тижня. Вже 10 – 15 градус тепла не буде,

— попередила Птуха.

Додала, що ночі на Півночі та Сході у цей час можливий невеликий мороз. Зокрема, лише 1 – 3 градуси.

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Орієнтовний прогноз погоди на 24 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру