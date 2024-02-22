На це питання відповіла Наталія Птуха. Синоптикиня зауважила, агрометеорологи кажуть, що вже почався період "передвесніння".

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Метеорологічна весна

Наталія Птуха розповіла, що настання метеорологічної весни синоптики поки не фіксують. Пояснила, для цього середньодобова температура має переважати 0 градусів упродовж кількох діб поспіль на конкретній метеостанції.

Але, як кажуть наші агрометеорологи, вже розпочався період передвесіння — так вони його описують,

– зазначила Птуха.

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Перші прогнози на весну

Раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту розповіла, яка очікується погода цієї весни.

Віра Балабух зауважила, що середня за сезон температура може бути більшою за кліматичну норму на 1 – 2 градуси.

Однак, важливо розуміти, це не означає, що заморозків узагалі не буде.

Експертка зазначила, що арктичні вторгнення все ж можливі. А при мінусовій температурі й сніг.

Яка буде погода в найближчі три доби