На це питання відповіла Наталія Птуха. Синоптикиня зауважила, агрометеорологи кажуть, що вже почався період "передвесніння".
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Метеорологічна весна
Наталія Птуха розповіла, що настання метеорологічної весни синоптики поки не фіксують. Пояснила, для цього середньодобова температура має переважати 0 градусів упродовж кількох діб поспіль на конкретній метеостанції.
Але, як кажуть наші агрометеорологи, вже розпочався період передвесіння — так вони його описують,
– зазначила Птуха.
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Перші прогнози на весну
- Раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту розповіла, яка очікується погода цієї весни.
- Віра Балабух зауважила, що середня за сезон температура може бути більшою за кліматичну норму на 1 – 2 градуси.
- Однак, важливо розуміти, це не означає, що заморозків узагалі не буде.
- Експертка зазначила, що арктичні вторгнення все ж можливі. А при мінусовій температурі й сніг.
Яка буде погода в найближчі три доби
- В Укргідрометцентрі прогнозували, що 22 лютого у східних областях та Карпатах можливий невеликий мокрий сніг. Температура вночі 1 – 6 морозу, вдень близько 0.
- На решті території пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Тільки в південних областях без опадів.
- Вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 3 – 8 тепла. Однак, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині більше, – до +11 градусів.
- Окрім того, вночі та вранці на Південному Заході країни місцями туман, на Північному Сході – подекуди ожеледиця.
- 23 – 24 лютого без опадів. Лише в Карпатському регіоні подекуди невеликий дощ, на високогір'ї з мокрим снігом. Вночі 0 – 6 тепла, вдень 7 – 12. На Південному Заході навіть до +16.
- Тим часом у східних областях вночі ще 0 – 5 морозу, вдень 3 – 8 тепла.
- Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.