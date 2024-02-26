Так, Ігор Кібальчич розповів, чого чекати на початку березня, чи будуть опади, зокрема, сніг, чи ще можливий мороз, або ж в Україні сильно пригріє, передає 24 Канал.

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Яка буде погода в перші весняні дні

Синоптик зазначив, що до кінця лютого й у перші дні березня по всій Україні очікується комфортна погода. Так, перший весняний день порадує теплом.

Очікується малохмарна погода, без опадів. Та й дуже сильного вітру не буде. Лише 5 – 10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі -1…+4 градуси, вдень +7…+12, у Криму та на Закарпатті +12…+17 градусів,

– спрогнозував Кібальчич.

Додав, що у суботу, 2 березня, опади в Україні також не очікуються. Вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень 6 – 11 тепла. Однак, у західних і південних областях більше, зокрема, 8 – 13.

Далі, в неділю, 3 березня, без істотних опадів. Вітер східної чверті, як і в попередні дні, 5 – 10 метрів на секунду.

За прогнозом Кібальчича, тмпература повітря вночі коливатиметься в межах 3 морозу – 2 градусів тепла, вдень 6 – 11. Однак, у північних областях прохолодніше, зокрема, тільки 0 – 5 градусів тепла.

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