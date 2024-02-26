Так, Ігор Кібальчич розповів, чого чекати на початку березня, чи будуть опади, зокрема, сніг, чи ще можливий мороз, або ж в Україні сильно пригріє, передає 24 Канал.
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Яка буде погода в перші весняні дні
Синоптик зазначив, що до кінця лютого й у перші дні березня по всій Україні очікується комфортна погода. Так, перший весняний день порадує теплом.
Очікується малохмарна погода, без опадів. Та й дуже сильного вітру не буде. Лише 5 – 10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі -1…+4 градуси, вдень +7…+12, у Криму та на Закарпатті +12…+17 градусів,
– спрогнозував Кібальчич.
Додав, що у суботу, 2 березня, опади в Україні також не очікуються. Вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень 6 – 11 тепла. Однак, у західних і південних областях більше, зокрема, 8 – 13.
Далі, в неділю, 3 березня, без істотних опадів. Вітер східної чверті, як і в попередні дні, 5 – 10 метрів на секунду.
За прогнозом Кібальчича, тмпература повітря вночі коливатиметься в межах 3 морозу – 2 градусів тепла, вдень 6 – 11. Однак, у північних областях прохолодніше, зокрема, тільки 0 – 5 градусів тепла.
Чи вдарить ще в лютому мороз
- Кібальчич писав, що на території України встановився антициклональний тип атмосферної циркуляції. Через найближчим часом опади не передбачаються.
- Окрім того, під впливом південно-східного вітру до нас продовжить надходити тепла повітряна маса, а малохмарна погода забезпечить інтенсивний денний прогрів.
- "Таким чином, температурний фон по всій країні очікується вищим за норму, особливо високі показники прогнозуються в західних і південних регіонах, де середньодобова температура буде відповідати середині березня", – зазначив синоптик.
- Зауважимо, що за прогнозом Кібальчича, в останні дні лютого температура в Україні знизиться максимум до -5 градусів. Тож сильних морозів цієї зими вже не буде.