Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что температура по всей Украине ожидается выше нормы. Более того, в части областей среднесуточная будет соответствовать середине марта.
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Где будет теплее всего
Кибальчич писал, что на территории Украины установился антициклональный тип атмосферной циркуляции. Из-за этого в ближайшее время осадков не предвидится. Кроме того, под влиянием юго-восточного ветра к нам продолжит поступать теплая воздушная масса, а малооблачная погода обеспечит интенсивный дневной прогрев.
Таким образом, температурный фон по всей стране ожидается выше нормы, особенно высокие показатели прогнозируются в западных и южных регионах, где среднесуточная температура будет соответствовать середине марта,
– отметил синоптик.
Какую температуру прогнозируют
- Заметим, что по прогнозу Кибальчича во вторник, 27 февраля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью 0 – 5 мороза, днем 3 – 8 тепла. Однако, в западных и южных областях (кроме прибрежной зоны) теплее, – ночью 1 – 6, днем до +14, а на Закарпатье +16.
- В среду также сохранится теплая и сухая погода. Температурные показатели ожидаются такие, как днем ранее.
- В последний зимний день по всей Украине сухо и солнечно. Ночью уже от 4 мороза до 1 тепла, днем 3 – 8 тепла. Однако, в западных и южных областях (кроме прибрежной зоны) ночью 1 – 6, днем 8 – 13, на Закарпатье до +17.
- 1 марта в Украине ожидается малооблачная теплая погода, без осадков. Ночью 1 мороза – 4 тепла, днем 7 – 12. Впрочем, в Крыму и на Закарпатье даже +17.
- В субботу, 2 марта, также без осадков. Ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 6 – 11, на Западе и Юге 8 – 13.
- В воскресенье существенные осадки в Украине не ожидаются. Ночью температура будет колебаться в пределах 3 мороза – 2 тепла, днем 6 – 11 тепла. И только на Севере 0 – 5 тепла.